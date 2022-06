Há muito talento em 2000. O Maisfutebol partilha o ano de nascimento com alguns dos maiores craques mundiais. São novos, tal como nós completam «apenas» 22 anos, mas já chegaram ao topo do futebol mundial e outros para lá caminham.

Erling Haaland é, talvez, o futebolista mais mediático da nossa geração – a nossa, entenda-se, quem nasceu naquele redondo ano – mas há muitos outros futebolistas na pista do norueguês, alguns deles apontados já a grandes transferências e feitos neste 2022.

O desenvolvimento não é feito ao mesmo tempo e, por exemplo, foi apenas na última atualização de mercado que Vitinha, do FC Porto, entrou no top-20 da lista, no reputado site Transfermarkt, que usamos aqui como referência para lhe dar a conhecer os 22 futebolistas mais valiosos da Geração 2000, como o Maisfutebol, e onde o médio do FC Porto não é o único português.

