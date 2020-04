Geraint Thomas, ciclista britânico, pedalou durante 36 horas para recolher fundos para ajudar o serviço de saúde do Reino Unido (NHS) no combate à pandemia de covid-19.

Na garagem da casa de Cardiff (País de Gales), com recurso a uma bicicleta estática e um simulador de ciclismo, o vencedor do Tour 2018 cumpriu três etapas de 12 horas (entre as 7h30 e as 19h30), de quarta a sexta-feira.

Com esta iniciativa, Geraint Thomas conseguiu juntar quase 350 mil euros para o serviço de saúde britânico.

«Sem exageros, as últimas duas horas foram as mais difíceis que tive em cima de uma bicicleta. Mal me conseguia sentar», relatou o britânico, citado pela BBC.

«O meu recorde era de oito horas e 20 minutos, num passeio de grupo que incluiu paragem para café. Na estática o máximo tinham sido três horas, e é muito diferente estar na garagem ou no exterior», acrescentou.