No dia em que os Lakers homenagearam Kobe Bryant e Gianna no Staples Center, Vanessa Bryant recorreu às redes sociais para recordar o marido e a filha, que morreram num acidente de helicóptero no passado domingo.

«Não há número 24 sem número 2», escreveu Vanessa como legenda de uma foto que mostra a camisola 24 de Kobe e a 2 de Gianna colocadas nas cadeiras do jogo dos Lakers.