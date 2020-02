Benfica e Sporting venceram este sábado os respetivos jogos da 22.ª e última jornada da zona sul da primeira fase do campeonato nacional de juniores.

Os encarnados bateram o Alverca em casa por 5-0, com golos de Diogo Nascimento (6m), Jeremy Sarmiento (49m), Martim Neto (64m), Gerson Sousa (67m) e Henrique Araújo (78m).

Já os leões golearam no terreno da União de Leiria, por 8-0. Paulo Agostinho (8m), Samuel Lobato (24m), Geny Catamo (25m), Rodrigo Rêgo (33m), Rui Reis (44m), Edson Silva (55m), André Gonçalves (87m) e Nicolai Skoglund (90+2m).

O Benfica terminou assim esta primeira fase invicto e líder, com 58 pontos, mais sete do que o Sporting, segundo classificado.

Na zona norte, o FC Porto foi derrotado na visita ao terreno do Paços de Ferreira, por 2-0. Os dragões terminam esta fase em terceiro lugar, com os mesmos 38 pontos do Famalicão (segundo) e do Rio Ave (quarto). Em primeiro termina o Sp. Braga, com 50.

Resultados zona norte:

Paços de Ferreira – FC Porto, 2-0

Vitória de Guimarães – Desportivo das Aves, 2-1

Famalicão – Rio Ave, 2-1

Gil Vicente – Vizela, 2-1

Leixões – Nacional, 2-2

Sp. Braga – Feirense, 5-1

Resultados zona sul:

Académica – Estoril Praia, 1-1

Amora – Tondela, 1-2

Sacavenense – Vitória de Setúbal, 4-0

Benfica – Alverca, 5-0

Belenenses – Vilafranquense, 2-1

União de Leiria – Sporting, 0-8