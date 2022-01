O Everton anunciou nesta segunda-feira à noite que Dele Alli vai reforçar o clube de Liverpool, deixando o Tottenham a título definitivo.



O médio internacional inglês assina contrato com o Everton até ao verão de 2024

✍️ | We have completed the signing of midfielder Dele Alli from Tottenham Hotspur on a two-and-a-half-year contract until the end of June 2024.



Welcome to #EFC, Dele! 🔵