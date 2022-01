O FC Porto confirmou, tal como o Maisfutebol avançou em tempo oportuno, ao final da noite as contratações de Galeno e Rúben Semedo. O extremo é contratado ao Sp. Braga em definitivo, enquanto o defesa-central chega por empréstimo do Olympiakos, com opção de compra.



«O SC Braga informa ter chegado a acordo com o FC Porto para a cedência a título definitivo do jogador Wenderson Galeno, por 9 milhões de euros, referentes, apenas, aos direitos que detinha sobre o jogador (o FC Porto já detinha 50 por cento dos direitos económicos do jogador, limitados à mais valia gerada pela sua transferência)», informa o Sp. Braga sobre o extremo brasileiro que vai usar a camisola número 13.

Entretanto, o FC Porto também deu conta do negócio de Galeno em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM): o jogador assinou contrato válido até 30 de junho de 2026 e fica com uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros.



«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, ter chegado a um acordo com a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD para a aquisição dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos, do atleta Wenderson Galeno, pelo montante de 9.000.000€ (nove milhões de euros), acrescido do montante relativo à solidariedade, não tendo a Sociedade assumido qualquer custo de intermediação», sublinham os dragões.

Rúben Semedo, que regressa ao futebol português, disse ter recebido abordagens de outras equipas portuguesas, mas garantiu que a vontade de representar os dragões acabou por prevalecer. «Desde o primeiro minuto, a minha vontade foi representar este grande clube. Tive outras propostas, inclusive de clubes portugueses, mas o meu foco foi sempre estar aqui no FC Porto, representar esta grande instituição ao lado de grandes companheiros com quem já tive a oportunidade de partilhar o balneário na seleção, como o Pepe. Isto é um sonho que estou a realizar, melhor que estar a falar é estar aqui com o estádio cheio num jogo, mas estou impaciente para começar», afirmou Ruben Semedo em declarações reproduzidas no site do FC Porto.



