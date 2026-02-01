Rui Borges, o treinador do Sporting, tenta esvaziar a polémica que circunda a ausência de Morten Hjulmand da convocatória para o duelo com o Nacional, neste domingo. Além disso, elogia Nuno Santos e Luis Suárez.

Ausência de Morten Hjulmand

«Foi uma decisão nossa dentro daquilo que são os seus problemas pessoais. Deixámo-lo fora da convocatória, amanhã está para treino, quinta será jogador e entrará em campo com toda a certeza, será titular com toda a certeza. Espero que não aconteça nada no treino, se Deus quiser. Não é um assunto para mim.»

Regresso de Nuno Santos

«Fico muito feliz por vê-lo, ficámos todos. É um jogador importante, com passado importante no grupo, faz parte do leque dos capitães, é dos mais velhos. A competitividade e qualidade dele são muito boas, toda a gente sabe e reconhece. Teve uma paragem longa, após uma lesão difícil. Poucos conseguiriam voltar como ele voltou, poucos, muito poucos, com toda a certeza. A resiliência dele é infinita, é algo que é difícil de explicar. Vai levar aqui algum tempo a termos o melhor Nuno, que é isso que queremos todos, mas muito feliz por voltar a vê-lo a fazer o que mais gosta.»

Luis Suárez

«Tivemos a capacidade de o descobrir, apesar de ser um jogador já maduro. Sabíamos que seria um jogador importante. Tem valorizado tanto ele como quem o rodeia. Falhou um golo fácil e faz dois golaços.»

