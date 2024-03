Helton Arruda, antigo guarda-redes do FC Porto e atualmente embaixador da Liga, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para denunciar o assalto ao carro, em Gaia.

«Obrigado senhor cidadão do bem, por ter assaltado o meu carro, na Rua Nova do Fojo, em frente à Escola Inês de Castro, em Gaia, [levando] a minha mochila preta com telemóveis, documentos e outros pertences. Muito grato pelo trabalho que me vai dar (...). Passe bem, senhor cidadão do bem. Ficou "top"», lê-se.