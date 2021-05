Leiria será Cidade Europeia do Desporto em 2022, anunciou este sábado o presidente da Federação Europeia de Capitais e Cidades do Desporto, Gian Lupattelli. Em conferência de imprensa, no Estádio Municipal Magalhães Pessoa, Gian Lupattelli elogiou a candidatura de Leiria, que foi reunida de forma exaustiva num livro.

«Estar no Dia do Trabalhador, um feriado, a trabalhar, significa que o desporto é muito importante», salientou Gian Lupattelli, minutos antes de anunciar o título para Leiria e de garantir que Leiria apresentou uma «candidatura muito forte».