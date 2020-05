Arranca a semana que marca o regresso do futebol português, com a realização da 25.ª jornada da Liga. A bola volta a rolar na quarta-feira, com a realização de dois jogos (Portimonense-Gil Vicente às 19h00 e Famalicão-FC Porto às 21h15).



As equipas vão ultimar a preparação para o regresso, na terça-feira devem ser realizadas as habituais conferências de imprensa, com moldes adaptados à nova realidade. Já falta pouco.



Até lá, teremos a Bundesliga para animar os dias, como aconteceu neste fim-de-semana. Hoje é a vez do RB Leipzig, que procura manter o terceiro lugar na tabela classificativa, frente ao Colónia (19h30, Eleven Sports 1).



Pode acompanhar ainda outros campeonatos como o dinamarquês, com o primeiro classificado (FC Midtjylland) e o segundo (FC Copenhaga) em campo.



A partir das 21h00, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, será entrevistado no canal do clube.