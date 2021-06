Leonardo Jardim é o novo treinador do Al Hilal, da Arábia Saudita, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

O técnico português regressa assim o ativo, depois de ter deixado o Mónaco em dezembro de 2019, e sucede ao compatriota José Morais, que deixou o clube saudita apesar de ter conquistado o título local.

Em comunicado, o Al Hilal informou que Jardim assinou um contrato válido por um ano, com mais um ano de opção. A equipa técnica do treinador de 46 anos fica completa com António Manuel, José Araújo, Nelson Cândido, Miguel Ribeiro e Diogo Guilherme.

Depois do Olympiakos e do Mónaco, Leonardo Jardim vai assim assumir a terceira aventura no estrangeiro, agora no Al Hilal – onde vai treinar Carrillo (ex-Sporting e Benfica) e Marega (ex-FC Porto), clube onde também esteve recentemente Jorge Jesus, além do já citado José Morais.