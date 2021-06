O Sp. Braga anunciou a contratação de Acácio Valentim para o cargo de «Team Operations Director», diretor para o futebol que irá assumir um lugar na SAD, substituindo Rui Casaca.

O ex-team manager do FC Porto irá assumir funções de imediato nos minhotos, tal como noticiou o Maisfutebol em tempo oportuno, tendo como missão fazer a ligação entre a equipa principal com as equipas B e sub-23.

De referir que Acácio Valentim, de 45 anos, está há mais de vinte anos ligado ao futebol. Licenciado em Relações Públicas, esteve 16 anos ligado aos dragões, primeiro como assessor de imprensa e depois como team manager da equipa principal, cargo que ocupou também durante os últimos três anos ao serviço dos chineses do Shanghai SIPG.