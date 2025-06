Miguel Cardoso perdeu este domingo a final da Liga dos Campeões africana. O treinador português, no comando do Mamelodi Sundowns, foi batido pelos egípcios do Pyramids, por 2-1 (3-2 no agregado da final).

Depois de empatarem na África do Sul, por 1-1, as duas equipas procuravam ser felizes no derradeiro jogo, no Egito. A equipa da casa, o Pyramids, entrou melhor e aos 24 minutos abriu o marcador. Cruzamento para a área, o central do Sundowns pecou no momento em que aliviou a bola e esta caiu nos pés de Mayele, que não deu hipóteses ao guardião adversário e abriu o marcador.

A equipa de Miguel Cardoso não conseguiu reagir e sofreu o segundo aos 56 minutos. Livre para o Pyramids, cruzamento perfeito de Chibi e Samy cabeceou para golo.

VEJA AQUI O FILME DE TODO O ENCONTRO

Aos 75 minutos, o Mamelodi Sundowns acordou e reduziu o resultado no marcador. Num cruzamento para a área do Pyramids, a bola foi afastada com a cabeça, mas sobrou para Rayners, que não vacilou e fez o 2-1.

Com muitas paragens no jogo, o Sundowns tentou chegar ao golo e tentou várias vezes, porém não conseguiu colocar a bola no fundo das redes e viu fugir o troféu africano.

Pelo segundo ano consecutivo, Miguel Cardoso perde a final da Champions africana, depois de escorregar contra o Al Ahly na temporada passada, ao leme do Esperance Tunis.