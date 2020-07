A final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, vai disputar-se no dia 1 de agosto às 20h45, no estádio Cidade de Coimbra, confirmou o Maisfutebol junto da Federação Portuguesa de Futebol.

Recorde-se que devido à pandemia da covid-19, a partida foi adiada e foi anunciado que não seria no Jamor, o palco habitual do jogo decisivo da prova rainha.

A ultima vez que a final não se jogou no Estádio Nacional foi na época 82/83, no Estádio das Antas, curiosamente, também entre o FC Porto e o Benfica, com triunfo das águias.

O jogo será disputado sem público, à semelhança do que tem acontecido com os jogos da Liga desde a retoma da competição.

