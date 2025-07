O avançado brasileiro Marcos Leonardo, decisivo na vitória do Al Hilal ante o Manchester City, nos oitavos de final do Mundial de Clubes, emocionou-se depois do jogo, ao falar das dificuldades que passou, devido a complicações de saúde da sua mãe.

«É muito especial. Sou muito novo e sou avançado e vivo do golo. Graças a Deus, pude ajudar. Mas passei um momento muito difícil nos dois últimos meses. Muita gente sabe, mas também há muita gente que não sabe. A minha mãe ficou 23 dias entubada, 60 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Graças a Deus, ela hoje está bem, mas estes dois últimos meses foram fo**** para mim, para a minha família, para a minha irmã. Para toda a gente», disse Marcos Leonardo, em declarações à Cazé TV.

«Quando fiz os dois golos, lembrei-me logo dela. Ela pôde assistir ao jogo e temos de prezar mãe, pai, família. Pessoas que querem o teu bem. É gratificante este dia, porque eu sei que se não fossem eles, eu não estaria aqui, tenho a certeza», disse ainda o antigo avançado do Benfica.

Marcos Leonardo fez o 1-1 aos 42 segundos da segunda parte, respondendo ao golo de Bernardo Silva. Mais tarde, já no prolongamento, e já depois de ter estado em cima da mesa a possibilidade de ser substituído (apresentou cãibras), bisou a favor da equipa treinada por Simone Inzaghi, fazendo o 4-3 final no marcador.