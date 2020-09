Filipe Martins é o novo treinador do Casa Pia, segundo anunciou o clube que alinha na II Liga.

O treinador, que se encontrava sem clube desde novembro, depois de ter saído do Feirense, conta ainda no currículo com passagens pelo Mafra, Real Sport Clube, emblema pelo qual ganhou o Campeonato de Portugal, e Clube Desportivo de Belas.

Depois de ter sido readmitido na II Liga, o Casa Pia continua a constituir o projeto para a época 2020/2021, que conta já com sete reforços anunciados nos últimos dias: os guarda-redes João Bravim e Ricardo Batista, o defesa Bruno Sousa, os médios Romeu Ribeiro e Christian Fiel, e os avançados João Bonami e Danny Choi.