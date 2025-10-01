Miguel Nogueira é o árbitro do FC Porto-Benfica
Cláudio Pereira dirige o Sporting-Sp. Braga. Conhecidas todas as equipas de arbitragem para os jogos da sétima jornada
Miguel Nogueira é o árbitro do FC Porto-Benfica, clássico da sétima jornada da Liga, agendado para as 21h15 do próximo domingo, no Estádio do Dragão. As equipas de arbitragem para a ronda sete do campeonato foram anunciadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na tarde desta quarta-feira.
No Dragão, Paulo Brás e Nuno Pires são os assistentes de Miguel Nogueira. Gustavo Correia é o quarto árbitro e, no vídeo-árbitro, vai estar Bruno Esteves, assistido por Pedro Felisberto.
Noutro dos grandes jogos da jornada, o Sporting-Sp. Braga, também no domingo, Cláudio Pereira será o árbitro em Alvalade. No mesmo dia, o Arouca-Famalicão tem arbitragem de Luís Godinho e o Rio Ave-Tondela é dirigido por António Nobre.
Antes, na sexta-feira, no jogo que abre a jornada, o Casa Pia-Estoril, Luís Filipe é o árbitro. No sábado, Hélder Malheiro apita o Nacional-Moreirense, Márcio Torres o Gil Vicente-Estrela da Amadora, David Silva o AVS-Alverca e João Gonçalves o V. Guimarães-Santa Clara.
Casa Pia-Estoril Praia (sexta-feira, 20h15)
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Vasco Marques e Rúben Silva
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Nuno Eiras
Nacional-Moreirense (sábado, 15h30)
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Rui Mónica
VAR: Luís Ferreira
AVAR: André Dias
Gil Vicente-Estrela da Amadora (sábado, 15h30)
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: José Pereira e André Ferreira
4.º árbitro: Miguel Fonseca
VAR: Tiago Martins
AVAR: Marco Vieira
AVS-Alverca (sábado, 18h00)
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Fábio Silva
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: Rui Cidade
Vitória SC-Santa Clara (sábado, 20h30)
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Bento
AVAR: João Martins
Arouca-Famalicão (domingo, 15h30)
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Paulo Miranda
Rio Ave-Tondela (domingo, 17h30)
Árbitro: António Nobre
Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Rui Costa
AVAR: Tiago Leandro
Sporting-Sp. Braga (domingo, 19h15)
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: João Bessa Silva
FC Porto-Benfica (domingo, 21h15)
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Pedro Felisberto
