Miguel Nogueira é o árbitro do FC Porto-Benfica, clássico da sétima jornada da Liga, agendado para as 21h15 do próximo domingo, no Estádio do Dragão. As equipas de arbitragem para a ronda sete do campeonato foram anunciadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na tarde desta quarta-feira.

No Dragão, Paulo Brás e Nuno Pires são os assistentes de Miguel Nogueira. Gustavo Correia é o quarto árbitro e, no vídeo-árbitro, vai estar Bruno Esteves, assistido por Pedro Felisberto.

Noutro dos grandes jogos da jornada, o Sporting-Sp. Braga, também no domingo, Cláudio Pereira será o árbitro em Alvalade. No mesmo dia, o Arouca-Famalicão tem arbitragem de Luís Godinho e o Rio Ave-Tondela é dirigido por António Nobre.

Antes, na sexta-feira, no jogo que abre a jornada, o Casa Pia-Estoril, Luís Filipe é o árbitro. No sábado, Hélder Malheiro apita o Nacional-Moreirense, Márcio Torres o Gil Vicente-Estrela da Amadora, David Silva o AVS-Alverca e João Gonçalves o V. Guimarães-Santa Clara.

Casa Pia-Estoril Praia (sexta-feira, 20h15)

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Vasco Marques e Rúben Silva

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Nuno Eiras

Nacional-Moreirense (sábado, 15h30)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Rui Mónica

VAR: Luís Ferreira

AVAR: André Dias

Gil Vicente-Estrela da Amadora (sábado, 15h30)

Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: José Pereira e André Ferreira

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Tiago Martins

AVAR: Marco Vieira

AVS-Alverca (sábado, 18h00)

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Fábio Silva

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Ricardo Moreira

AVAR: Rui Cidade

Vitória SC-Santa Clara (sábado, 20h30)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: João Bento

AVAR: João Martins

Arouca-Famalicão (domingo, 15h30)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

Rio Ave-Tondela (domingo, 17h30)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e Francisco Pereira

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Rui Costa

AVAR: Tiago Leandro

Sporting-Sp. Braga (domingo, 19h15)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: João Bessa Silva

FC Porto-Benfica (domingo, 21h15)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Pedro Felisberto

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?