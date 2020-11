O Benfica B perdeu este domingo por 3-2 na visita ao Leixões, em jogo da 8.ª jornada da II Liga.

Com Svilar na baliza, os encarnados, que vinham de cinco derrotas seguidas, viram os matosinhenses colocarem-se em vantagem aos 13 minutos, com um golo de Nenê.

10 minutos depois, Paulo Bernardo fez o empate e, em cima do intervalo, o Benfica deu a volta ao jogo. Diogo Mendes cabeceou na área, na conversão de um canto, e fez o 1-2, colocando os encarnados pela primeira vez em vantagem no encontro.

Mas aos 59 minutos, Nenê, também num lance de canto, voltou a marcar para o Leixões, colocando o marcador num empate 2-2.

Nos minutos que se seguiram, ambas as equipas procuraram e estiveram perto do golo, mas seria já no tempo de compensação que Rui Pedro apareceria na área para fazer o golo que acabou por dar a vitória ao Leixões.

Com este resultado, o Benfica B continua no penúltimo lugar, com seis pontos e aumenta para seis o número de jogos sem vencer. O Leixões é 10.º classificado com nove pontos.