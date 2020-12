Todo o plantel do FC Porto testou negativo à covid-19, na última ronda de despistagem, realizada no domingo, até 48 horas antes do jogo com o Manchester City, confirmou o Maisfutebol.

Esta notícia é um sinal de alívio para a equipa orientada por Sérgio Conceição, uma vez que Loum tinha testado positivo antes do jogo com o Santa Clara e tinha estado em contacto com o resto do plantel azul e branco.

Desta forma, além de Loum, Conceição só tem como baixas para o encontro desta terça-feira para a Liga dos Campeões o castigado Grujic, expulso em Marselha, bem como Pepe, Iván Marcano e Mbaye, que recuperam de lesões.

