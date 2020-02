O Nacional venceu este domingo o Leixões por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da II Liga, e é líder da tabela.

Um golo de Kenji Gorré aos 34 minutos foi o suficiente para os insulares ultrapassarem o Leixões, que já não vence há dez jogos (nove para a II Liga e a eliminação na Taça de Portugal frente ao Santa Clara).

Resultados e classificações da II Liga

Com este resultado, o Nacional é então líder com 39 pontos, mais dois do que o Farense. Já o Leixões é 11.º com 25.

Noutro jogo do dia, o FC Porto B venceu o Varzim por 2-0. Afonso Sousa abriu o marcador aos 23 minutos e Boris Takang fez o 2-0 já nos descontos.

Com este resultado, o FC Porto B, que soma a terceira vitória consecutiva, sobe para o 13.º lugar com 24 pontos, enquanto que o Varzim, que há quatro jogos sem vencer, segue no 9.º lugar, com 27 pontos.