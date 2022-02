O Benfica recebe esta quarta-feira o Gil Vicente, a partir das 19h00, em encontro referente à 20.ª jornada da Liga 2021/22. A formação encarnada acerta calendário depois de ter disputado a final da Taça da Liga com o Sporting, perdendo o título para os leões.



Benfica (3.º) e Gil Vicente (5.º) estão separados na tabela por seis pontos, graças à excelente campanha que a equipa orientada por Ricardo Soares tem realizado na presente temporada.



Os encarnados não deram sinais de melhorias claras na final four da Taça da Liga (empate com Boavista com sucesso no desempate por penáltis e derrota com o Sporting).



Agora, a equipa de Nélson Veríssimo tentará provar o seu valor no Estádio da Luz perante um dos adversários mais competitivos do campeonato.



CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS PARA O BENFICA-GIL VICENTE.