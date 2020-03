Marta Temido acaba de confirmar o primeiro caso positivo de coronavírus em Portugal. A Ministra da Saúde admitiu ainda que há um segundo caso com primeira análise positiva, mas explicou que ainda será realizada uma validação da análise no Instituto Ricardo Jorge.

«Temos neste momento um caso confirmado de COVID-19. Trata-se de um homem, com estado de saúde estável. Tem 60 anos. Teve início de sintomas a 29 de fevereiro, tem uma ligação ao norte de Itália e está neste momento num dos nossos hospitais com um estado de saúde estável», explicou Marta Temido. A pessoa em questão é um médico que esteve de férias no norte de Itália - portanto, não esteve em contacto com doentes nos últimos dias - e está no Centro Hospitalar Universitário do Porto, que compreende o Hospital de Santo Antonio, a Maternidade Julio Dinis e o Hospital Maria Pia.

A Ministra da Saúde explicou que existe um segundo caso, por validar, no Hospital de São João: «Quanto ao outro caso, teve uma primeira análise considerada positiva e será feita a validação da análise no Instituto Ricardo Jorge. É um homem de 33 anos, com início de sintomas a 26 de fevereiro e ligação a Valência em Espanha. Este caso do segundo doente também está estável.»



Saiba mais no site da TVI24.