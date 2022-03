O Benfica qualificou-se, esta quarta-feira, para os quartos de final da UEFA Youth League, ao vencer o Midtjylland por 3-2, em Ikast, na Dinamarca, no duelo dos oitavos de final.

A eliminatória, decidida a um jogo, teve um início frenético, com três golos e uma reviravolta logo nos primeiros 12 minutos.

Os encarnados adiantaram-se no marcador por Diego Moreira, aos cinco minutos, mas Simsir e Christensen, respetivamente aos dez e aos 12 minutos, viraram o resultado a favor dos nórdicos, para 2-1.

Os comandados de Luís Castro chegaram ao 2-2 ainda na primeira parte, por António Silva, aos 38 minutos, tendo voltado para a frente do marcador já na segunda parte, ao minuto 80, com o decisivo golo a sair de dois jogadores do banco: João Neves cruzou e Luís Semedo cabeceou para o fundo da baliza, para o 2-3 final.

Midtjylland-Benfica: todo o filme do jogo

A formação portuguesa ainda teve de aguentar os instantes finais dos quatro minutos de compensação com menos um, devido à expulsão, com cartão vermelho direto, de João Neves (90+2m).

Nos quartos de final, o Benfica vai defrontar Dínamo de Kiev ou Sporting, podendo, por isso, haver dérbi da Segunda Circular na tentativa de acesso às meias-finais da competição.

O Benfica junta-se a outras três equipas que já garantiram o apuramento para os quartos de final. Uma delas foi também já esta quarta-feira: a Juventus venceu fora o AZ Alkmaar, por 1-0. Na terça-feira, PSG e Borussia também se apuraram. O PSG venceu o Sevilha por 2-0 em casa e o Borussia venceu fora o Manchester United, por 3-2.

Ainda esta quarta-feira, há um Liverpool-Genk, um Zilina-Salzburgo e um Real Madrid-Atlético de Madrid, ficando em falta o Dínamo Kiev-Sporting. Recorde-se que, devido à invasão russa na Ucrânia, que o jogo dos leões foi adiado. Nesta altura, e segundo o sítio oficial da UEFA, está previsto para dentro de uma semana, dia 9 de março.

Os três golos do Benfica: