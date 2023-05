A UAE Team Emirates, de João Almeida, revelou a composição da equipa que vai participar na Volta a Itália (Giro).

O ciclista português, que foi quarto e sexto classificado nas edições de 2020 e 2021 da prova (abandonou no ano passado quando era quarto devido a um teste positivo à covid-19), será o líder de um grupo de oito corredores: Alessandro Covi, Davide Formolo, Ryan Gibbons, Brandon McNulty, Diego Ulissi, Jay Vine e ainda o sprinter Pascal Ackermann.

O Giro de Itália arranca no próximo sábado (6) e termina a 28 de maio em Roma. São 3.489 quilómetros distribuídos por 21 etapas, cinco de alta montanha e ainda três contra-relógios, um deles com chegada a mais de 2.300 metros de altitude.

Ready to fight for the Maglia Rosa💪. Here‘s our lineup for the @giroditalia 🇮🇹:



🇩🇪 @Ackes171

🇵🇹 @JooAlmeida98

🇮🇹 @AlessandroCovi

🇮🇹 @davideformolo

🇿🇦 @RyanGibbons23

🇺🇸 @BrandonMcNult

🇮🇹 @DiegoUlissi

🇦🇺 @JayVine3 #UAETeamEmirates #WeAreUAE #Giro pic.twitter.com/fzKpvtw96F