O Sporting está a promover a campanha «Eu sou» que pretende lançar o «regresso» da Liga esta semana, com o objetivo de manter os adeptos ligados à equipa, mesmo ficando em casa e longe das bancadas do Estádio de Alvalade.

Uma campanha que consiste num filme promocional, divulgado nas redes sociais, assente no seguinte slogan: «Em casa como no estádio, eu sou de alma e coração, parte de um único grande amor, eu sou leão».

Realizado pela Garage, com a Gravity como agência criativa, o filme lança o conceito «Eu Sou» e representa o «orgulho» de ser adepto do clube e de marcar presença num contexto extremamente desafiante para todos.

Na mesma campanha, o clube aproveita ainda o facto deste ser ano de renumeração, para permitir o regresso de sócios antigos em condições especiais de regularização que só vão estar disponíveis até 30 de Junho.

Os novos cartões de sócio definitivos, já com os novos números, serão enviados no início da temporada 2020/2021 e neste âmbito o clube informa que está a desenvolver um cartão inovador, totalmente redesenhado e com novidades que brevemente serão reveladas.

Veja o filme promocional: