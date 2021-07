O Boavista anunciou na manhã desta sexta-feira a participação no Troféu do Algarve.

No torneio de pré-temporada, jogador entre os dias 12 e 19 de julho, os axadrezados vão ter como adversários o Benfica, no dia 15 de julho, e o Sporting, no dia 18 de julho.

A pré-época já arrancou, com novo treinador. João Pedro Sousa será o comandante da nova temporada.