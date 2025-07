O Barcelona apresentou, esta quarta-feira, a camisola principal para a temporada 2025/26, com o slogan «Moldando o Futuro».

Kika Nazareth foi um dos destaques da apresentação, dividindo os holofotes com nomes como Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski, Pedri e Álex Baldé.

Kika, recorde-se, está neste momento ao serviço da Seleção Nacional, que vai disputar o Europeu feminino deste ano, que decorre na Suíça.

A ex-Benfica vai para a segunda temporada ao serviço do Barcelona. No primeiro ano a vestir as cores «culés», Kika teve uma lesão que a afastou dos relvados no final da temporada. Ainda assim, a internacional portuguesa marcou seis golos e fez nove assistências em 29 jogos, tendo vencido todas as provas nacionais.

Percorra a galeria associada e conheça todos os detalhes da nova camisola do Barcelona