O Real Madrid anunciou oficialmente que Éder Militão está infetado com covid-19. O central brasileiro acusou positivo nos testes realizados no domingo e foi de imediato isolado do restante plantel. O clube adianta, de resto, que todos os restantes jogadores, técnicos e funcionários que trabalham com a equipa principal deram negativos nos mesmos testes.

Comunicado do Real Madrid:

«O Real Madrid C. F. informa que o jogador Éder Militão deu resultado positivo nos testes covid-19 realizados ontem de manhã.

Todos os outros jogadores e a equipa técnica da primeira equipa, bem como todos os funcionários do clube que trabalham dirctamente com eles, deram resultados negativos nesse mesmo teste. Da mesma forma, confirma-se mais uma vez que todos, à excepção de Éder Militão, deram resultados negativos nos testes antigénicos efetuados esta manhã.»