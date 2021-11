O Tottenham anunciou esta terça-feira que Antonio Conte é o sucessor de Nuno Espírito Santo no comando técnico da equipa londrina.



A passagem de Nuno pelo Tottenham foi curta. O antigo boss do Wolverhampton durou apenas 17 jogos e abandona Londres com uma média pobre: 1,65 pontos por jogo, respeitantes a oito vitórias, dois empates e sete derrotas.



Aos 52 anos, Conte regressa a Inglarerra depois de duas épocas a treinar o Inter de Milão, destacando-se o triunfo na última edição da Serie A.



O italiano orientou o Chelsea entre 2016 e 2018 e foi campeão inglês na primeira temporada, conquistando uma Taça de Inglaterra na época seguinte.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.