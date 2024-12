A FIGURA: Fábio Vieira

Ao meio, Fábio é outra louça e desequilibra como poucos. Depois da estreia a marcar, na Bélgica, ao fim de alguns minutos em campo, novo golo, desta vez a desbloquear o marcador, aos 51m.

Este ouro da casa cedido pelo Arsenal já havia reluzido logo no primeiro minuto de jogo, quando com um passe a rasgar isolou Galeno. Bem mais disponível para o choque, tornou-se útil também nos momentos defensivos. O resto é talento e isso ele tem de sobra, para brilhar. Fábio é um estratega, que tem um toque de classe, diferente dos demais a cada passe ou remate. É um maestro capaz de pegar na batuta e fazer a equipa andar ao seu ritmo. «O verdadeiro Fábio Vieira está a regressar», disse o médio no final de um jogo em que os dragões deram finalmente sinais de vida. Pela amostra desta noite, acreditamos.

--

O MOMENTO: minuto 55. Vida resolvida em quatro minutos

O caminho já havia sido aberto por Fábio Vieira, minutos antes, mas a tensão no Dragão não baixou de imediato. O nervosismo viria a dar lugar a uma festa bem mais relaxada no momento em que Pepê isolou Samu para este disparar na cara de Sequeira. Um contra-ataque letal. Depois de tantos jogos a tremer e de uma desconfiança crescente, quatro minutos de luxo bastaram para o FC Porto resolver, para já, a sua vida.

--

OUTROS DESTAQUES:

Pepê

Demonstração de carácter. Depois do erro na Bélgica, que custou o empate ao FC Porto, o internacional brasileiro assumiu. Foi determinante nos dois golos, sobretudo no segundo, em que isolou Samu. Uma boa exibição em jeito de redenção.

Otávio

Depois de dois meses e meio de ostracismo, voltou na passada quinta-feira frente ao Anderlecht, ainda um pouco a tremer, porém, esta noite, além, do ímpeto e da velocidade que o caracterizam, mostrou-se bem mais seguro. A tal ponto que se sentiu confiante para avançar no terreno e disparar uma bomba que bateu com estrondo no ferro. Seria um golaço!

Stephen Eustáquio e Nico González

Sem Varela, castigado, o meio-campo do FC Porto não se ressentiu. Aliás, em determinados momentos carburou melhor do que nos últimos tempos. Nico e Stephen entenderam-se em campo e disputaram cada palmo de terreno naquela zona decisiva.

Samu

Não marcava no Dragão desde 24 de outubro, frente ao Hoffenheim e só tinha marcado na Luz nos últimos seis jogos (sete, se contarmos com a estreia na seleção principal de Espanha). Esta noite, apesar de algum nervosismo inicial e uma ou outra má abordagem, Samu reencontrou-se com a festa do golo diante dos adeptos. Um lance a explorar todas as suas capacidades: lançado em velocidade disparou sem dó para o fundo das redes. Há que saber tirar partido de um matador assim.

--

Sequeira

Excelente exibição do guarda-redes internacional costa-riquenho – onde é sucessor de Keylor Navas. Uma mão cheia de boas defesas adiou o golo do FC Porto. Não será arriscado elegê-lo como a figura da primeira parte. O problema para o Casa Pia é que o jogo tem duas e Sequeira já nada podia fazer quando Fábio e Samu lhe apareceram soltos pela frente.