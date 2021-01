O Benfica-Tondela foi adiado para dia 8, às 19 horas, informa a Liga.

O jogo dos encarnados com o Santa Clara, neste domingo, foi interrompido aos cinco minutos de devido às más condições do relvado, fruto do temporal que se abateu sobre Ponta Delgada.

Assim, com o jogo com os açorianos a ter lugar nesta segunda-feira, às 17 horas, o duelo com os tondelenses foi adiado para o dia seguinte em relação àquele para que estava originalmente marcado.