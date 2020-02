O Sporting de Braga inscreveu três jogadores para a fase a eliminar da Liga Europa: Raul Silva, Tormena e Abel Ruiz, reforço de janeiro.



O defesa-central ficou de fora da primeira lista, visto que estava a recuperar de uma grave lesão no joelho sofrida em maio do ano passado. Por sua vez, o ex-defesa do Portimonense ficou de fora por opção de Ricardo Sá Pinto.



Por último, Abel Ruiz, contratado ao Barcelona, preencheu a última das três vagas que a UEFA abre nesta fase.



A lista dos minhotos:



Guarda-redes: Eduardo, Matheus e Tiago Sá;



Defesas: Tormena, Sequeira, Diogo Viana, Wallace, Raul Silva, Bruno Viana, Esgaio e David Carmo;



Médios: André Horta, João Novais, Fransérgio e Palhinha;



Avançados: Wilson Eduardo, Abel Ruiz, Rui Fonte, Paulinho, Ricardo Horta, Trincão e Galeno.