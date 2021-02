A Liga confirmou o Sporting de Braga vai cumprir o jogo de castigo à porta fechada na receção ao Portimonense, nesta quinta-feira, na 17.ª jornada da I Liga.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou os minhotos com um jogo à porta fechada por não terem cedido as imagens do sistema de videovigilância de vários jogos desde 2019.

A SAD minhota prescindiu do prazo regulamentar que estabelece que o castigo só seria executado 15 dias após a pronúncia do mesmo, pelo que a partida à porta fechada ocorrerá «no próximo jogo oficial que aquela sociedade desportiva dispute na condição de visitada», ou seja, ou seja, o duelo desta ronda com os algarvios, que, como se sabe, já não contaria com a presença de público no recinto, devido à pandemia de Covid19.

Refira-se que o Sp. Braga anunciou que iria recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e que, se lhe for dada razão, colocará um processo contra a Liga e FPF por danos e prejuízos de imagem.