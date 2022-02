O Besiktas anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o Benfica para a contratação de Gedson Fernandes por seis milhões de euros, tal como o Maisfutebol havia noticiado.

Em comunicado enviado à Plataforma de Divulgação Pública [equivalente à CMVM], o clube turco informou ainda que o internacional português assinou um contrato válido por quatro anos, mais um de opção, a ter início no dia 1 de julho de 2022.

O Benfica fica ainda com direito a 50 por cento da receita de uma venda futura de Gedson Fernandes.

Refira-se que o jogador de 23 anos foi oficializado na quarta-feira como reforço do Rizespor até ao final da época, por empréstimo dos encarnados. O Besiktas não tem, no momento, vaga para mais um estrangeiro no plantel, e por isso este seguiu já para a Turquia, mas para o Rizespor.

Gedson Fernandes representou o Galatasaray na época 2020/21, e a partir do próximo verão muda-se para um dos rivais de Istambul do Gala, o Besiktas.