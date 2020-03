O Sporting e o Sp. Braga estão a finalizar o entendimento por Rúben Amorim, o que está muito próximo de acontecer.

Silas deve despedir-se do comando técnico do clube de Alvalade nesta terça-feira com o Famalicão e os leões têm a intenção de anunciarem Rúben Amorim antes do fim de semana: os leões jogam com o Desp. Aves no domingo.

O antigo internacional português tem contrato com os minhotos até 2022, pelo que é preciso haver acordo entre os dois clubes antes de o técnico assinar com os leões.

O Record escreveu que o Sporting tentou inserir o passe de Palhinha no acordo, algo que terá sido recusado por António Salvador. Uma informação também veiculada na TVI, que acrescentou que o presidente minhoto apontou ao valor da cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.

Sp. Braga e Sporting continuam a dialogar e o entendimento, pelo que foi possível ao Maisfutebol saber, está muito próximo de suceder, até porque, em cima da mesa, está mesmo a possibilidade de o Sporting bater aquele valor: e a partir daí chegar a um acordo sobre a forma de pagamento.

Rúben Amorim terminou a carreira de jogador em 2015/16, depois de ter representado Belenenses, Benfica, Sp. Braga e Al-Wakrah, do Qatar, como profissional.

Na época passada, iniciou o trajeto como técnico no Casa Pia, clube no qual esteve até janeiro de 2019, mês em que o clube de Pina Manique e o treinador foram alvos de processos disciplinares: na génese esteve o facto de Amorim ser, na forma, treinador estagiário e, por isso, não poder dar indicações para dentro de campo. Técnico e clube viriam a ganhar esses processos.

No verão, Rúben Amorim foi associado às equipas de sub-23 de Estoril e Benfica, mas acabou por assinar pelo Sp. Braga, com o objetivo de orientar a equipa B dos minhotos.

A saída de Ricardo Sá Pinto do comando técnico dos bracarenses proporcionou a ascensão de Rúben Amorim à formação principal. À frente do Sp. Braga, o técnico de 35 anos fez 13 jogos e venceu 10, empatou um e perdeu dois: estes com o Rangers, na Liga Europa.

Nessas 10 vitórias, Rúben Amorim bateu FC Porto e Sporting duas vezes e o Benfica uma, para além de ter conquistado a Taça da Liga pelos minhotos.

É com esse currículo que se prepara para mudar para Alvalade, quando as negociações sejam confirmadas em acordo entre todas as partes.