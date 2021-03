A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira que a Seleção nacional vai e receber o Azerbaijão, no arranque para as eliminatórias de qualificação para o Mundial2022, em Turim, no Estádio da Juventus, face às restrições de viagens, com origem e destino em Portugal e outros Países, impostas pela pandemia da covid-19.

Este jogo, que estava inicialmente marcado para o Estádio José Alvalade, realiza-se a 24 de março (19h45), e a FPF comprometeu-se a reservar um dos restantes jogos de qualificação para o estádio do Sporting, a anunciar em tempo oportuno.

Depois do jogo inaugural com o Azerbaijão, a Seleção Nacional defronta a Sérvia, em Belgrado, a 27 de março, e joga depois no Luxemburgo no dia 30, completando, assim, o primeiro ciclo de jogos da fase de qualificação para o Mundial 2022.