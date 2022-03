Um golo do outro mundo de Bebé não chegou para o Rayo Vallecano apurar-se para a final da Taça do Rei. Nesse jogo estará, sim, o Betis, de William Carvalho – titular – e Rui Silva – suplente.

A equipa de Sevilha entrou em campo em vantagem, já que tinha ganho em Vallecas por 2-1.

Mas a dez minutos dos 90, o português Bebé deixou o Benito Villamarín em alvoroço, com um golaço de livre direto, a muitos metros da baliza.

Ora veja:

Só que aos 90+2 minutos, já com Kevin Rodrigues em campo do lado do Rayo, o Betis sentenciou a eliminatória: Borja Iglesias fez o 1-1.

Na final, agendada para 23 de abril, o Betis vai defrontar o Valência, de Guedes e Thierry Correia, que na véspera eliminou o Athletic Bilbau.