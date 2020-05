A SAD do Portimonense, atual penúltimo classificado da Liga e a seis pontos da zona de permanência, emitiu um comunicado no qual se manifesta surpreendida com o cancelamento do segundo escalão e mostra-se contra as despromoções não desportivas.

O emblema algarvio considera não ser legítimo sacrificar uma competição profissional em favor de outra (a II pela I Liga) e contesta o argumento utilizado para a tomada dessa decisão, alegando que há clubes da II Liga com melhores condições do que primodivisionários.

Na mesma nota a SAD do Portimonense diz que só devem ser decretadas subidas e descidas de divisão «dentro do campo». «Parece claro que não se pode sacrificar mais ninguém. Não podemos acentuar a tragédia com despromoções não desportivas. Ninguém sobrevirá num tal cenário», lê-se.

O Portimonense diz que na II Liga esse é o cenário que está a ser discutido relativamente a Casa Pia e Cova da Piedade, os dois últimos classificados e alerta. «Amanhã poderão ser os outros. Nada mais injusto. (...) Nunca poderemos apoiar despromoções que não refletam o rendimento desportivo.»

A sociedade garante ter a intenção de jogar as últimas dez jornadas do campeonato, mas deixa uma sugestão caso não seja possível concluir os jogos que faltam, até porque, sublinha, «o futebol tem de prevalecer dentro das quatro linhas». «(...) temos de apoiar o alargamento, com solidariedade para todos e bom senso generalizado.»

Na mesma nota, o Portimonense felicita Arouca e Vizela pelas subidas às competições profissionais.