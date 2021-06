O Real Madrid anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato de Lucas Vázquez.

O internacional espanhol terminava contrato no final do presente mês de junho, mas prolonga o vínculo com os merengues por mais três anos, ou seja, até 2024.

Aos 29 anos, o lateral/extremo direito foi associado a alguns clubes, nomeadamente ao Bayern de Munique e ao rival Atlético de Madrid, mas opta assim pela permanência no Real, clube que representa desde 2007/08, com um empréstimo de um ano ao Espanhol pelo meio, em 2014/15.