Mário Silva é o novo treinador do Rio Ave, tal como o Maisfutebol tina noticiado oportunamente.

Numa curta declaração nas redes sociais, o emblema vilacondense deu as boas-vindas ao técnico de 43 anos, que terá assim a sua primeira experiência à frente de uma equipa da I Liga.

Recorde-se que Mário Silva deixou recentemente o Almería, de Espanha, clube no qual, de resto, tinha iniciado a época como coordenador da formação. Antes, tinha trabalhado como treinador na formação do Padroense e do FC Porto. Nos dragões, conquistou a Youth League na época passada.

Mário Silva é o escolhido para treinador principal do Rio Ave FC. Bem-vindo mister 🤝#rioavefc #muitonossosemigual pic.twitter.com/nmaHXAX8te — Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 3, 2020

