A cinco dias do jogo de estreia na Liga 2021/22 (Belenenses, domingo às 18 horas, no Dragão), o FC Porto continua sem poder contar com dois jogadores importantes para o meio-campo: Matheus Uribe e Marko Grujic.



O colombiano veio lesionado da Copa América e das férias, nesta altura faz treino integrado condicionado. Marko Grujic está mais atrasado no processo de recuperação e efetuou apenas tratamento nesta terça-feira, como indica o site oficial dos dragões. Ambos têm problemas musculares.



Assim sendo, Sérgio Conceição trabalha com 28 jogadores, quatro deles guarda-redes. Opções não faltam ao treinador, mesmo para a zona do meio-campo: Sérgio Oliveira e Bruno Costa têm sido os mais utilizados, havendo ainda Vitinha, Romário Baró, Fábio Vieira e Rodrigo Valente, este último promovido da equipa B.



Otávio também pode preencher uma das duas posições mais recuadas do «miolo», embora o faça sobretudo em situações de maior urgência ofensiva.



Na quarta-feira, o FC Porto volta a treinar no Olival.