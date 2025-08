O avançado neerlandês Luuk de Jong é reforço do FC Porto. O internacional pelos Países Baixos, de 34 anos, foi a grande surpresa na tarde deste domingo, na apresentação do plantel dos azuis e brancos, antes do jogo com o Atlético de Madrid.

Em comunicado, o FC Porto esclarece que Luuk de Jong «chega à Invicta a custo zero e rubrica um vínculo contratual válido por uma temporada com outra de opção».

De Jong foi apresentado de forma surpreendente a seguir a Rodrigo Mora e antes do último jogador que entrou no relvado, o guarda-redes Diogo Costa, protagonizando, para já, aquela que foi uma das grandes ovações da tarde no Dragão. Vai vestir a camisola com o número 26.

O neerlandês chega ao FC Porto depois de três épocas consecutivas no PSV Eindhoven, onde fez 74 golos e 39 assistências em 134 jogos, naquela que foi a sua segunda passagem pelo clube, depois de ali ter jogado de 2014 a 2019, durante cinco épocas. Tinha terminado contrato.

Além das oito temporadas no PSV, Luuk de Jong jogou no Barcelona em 2021/22, por empréstimo do Sevilha, clube que representou de 2019 a 2021.

Formado no De Graafschap, Luuk de Jong fez aí a sua primeira época de sénior em 2008/09, representando ainda o Twente durante três épocas (de 2009 a 2012), seguindo-se o Borussia Monchengladbach na época e meia seguinte, além de meio no Newcastle a fechar 2013/14.

No currículo, Luuk de Jong conta com seis ligas dos Países Baixos, outras tantas Supertaças do país, duas Taças neerlandesas (KNVB Beker) e uma Liga Europa. Jogou pela seleção principal no Euro 2020 (disputado em 2021) e no Mundial 2022.