Portugal está na final do Europeu sub-19 masculino de futsal.

A seleção portuguesa venceu a Eslovénia por 3-0, esta sexta-feira, em Chisinau, na Moldova, no segundo jogo das meias-finais, marcando encontro com a Espanha, que horas antes superou a Ucrânia, por 7-4.

Tiago Rodrigues inaugurou o marcador aos dois minutos, Miguel Malhão fez o 2-0 de cabeça ao minuto 28 e, ao minuto 39, quando a Eslovénia jogava em cinco para quatro, o guarda-redes Eurico Cunha fechou a vitória, com um golo de área a área.

No outro jogo das meias-finais, a Espanha, campeã europeia em 2019 e 2022 e finalista vencida ante Portugal em 2023, garantiu a quarta chegada à final em quatro edições ao bater a Ucrânia.

Pedro Altaba, logo aos três minutos, fez o primeiroo golo, mas Tsap (9m) e Klimchuk (14m) operaram a reviravolta para os ucranianos, antes de Roger Garcia (15m) e Lahoz (16m) voltarem a colocar Espanha em vantagem.

Na segunda parte, Pablo Guti (24m), Nacho Olivares (29m) e Unai Izquierdo (34m) ampliaram o resultado, com o ucraniano Shpak a marcar ainda nas duas balizas, primeiro na correta (32m) e depois na própria (36m). Também Pedro Altaba (39m) foi autor de um autogolo.

A final do Europeu de futsal de sub-19 está agendada para domingo, a partir das 18h30. Portugal e Espanha repetem os duelos das finais de 2023 e 2022. Em 2019, ante Espanha, foi a Croácia que chegou à final.

