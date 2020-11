O espanhol Jesus Gil Manzano arbitra o encontro entre o Benfica e os escoceses do Rangers, enquanto o holandês Bas Nijhuis dirige o Leicester-Sp. Braga, ambos nesta quinta-feira.

Manzano já arbitrou o Benfica por três ocasiões, a última das quais na temporada passada, no empate a duas bolas em Leipzig.

Já o holandês Nijhuis vai estrear-se em jogos do Sp. Braga na visita dos minhotos a Leicester.

O Benfica recebe o Rangers na Luz, esta quinta-feira, a partir das 17h55, numa altura em que divide a liderança do grupo D da Liga Europa com a formação orientada por Steven Gerrard. Às 20h00 é a vez de o Sp. Braga entrar em campo, num encontro onde também se defrontam os dois líderes, neste caso do grupo C