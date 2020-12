O sorteio da final four da Liga das Nações, realizado esta quinta-feira, em Nyon, ditou um embate entre Espanha e Itália e outro entre a Bélgica e a França.

As meias-finais estão marcadas para 6 e 7 de outubro de 2021, para Milão e Turim. A final que vai definir o sucessor de Portugal, vencedor da primeira edição, joga-se a 10 de outubro em Milão.

Resultado do sorteio da final four

Espanha-Itália, 6 de outubro em Milão

Bélgica-França, 7 de outubro, em Turim

Terceiro e quarto lugar: 10 de outubro, em Turim

Final: 10 outubro, em Milão

🏆 The 2021 #NationsLeague finals...



Who will win?