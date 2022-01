O Sp. Braga informou que Abel Ruiz testou positivo à covid-19, em exames realizados na segunda-feira, após dois dias de folga no plantel minhoto, orientado por Carlos Carvalhal.

«O SC Braga informa que Abel Ruiz testou positivo nos testes de diagnóstico covid-19 realizados ontem ao plantel principal, após a retoma dos trabalhos depois de dois dias de folga», informou o clube, em nota oficial, esta terça-feira.

Trata-se do quinto caso confirmado no plantel dos bracarenses, depois de, na semana passada, Ricardo Horta, Chiquinho, Raúl Silva e Fabiano também terem testado positivo e falhado o encontro com o Arouca, que terminou com vitória por 6-0, na 16.ª jornada da I Liga.

O Sp. Braga, quarto classificado da I Liga com 31 pontos, prepara a receção ao Famalicão, agendada para as 18 horas de domingo, em jogo da 17.ª jornada do campeonato.