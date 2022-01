O Leça-Sporting, dos quartos de final da Taça de Portugal, vai ser jogado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, anunciou o clube matosinhense esta terça-feira.

«Em virtude das exigências de segurança feitas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto para o encontro contra o Sporting, evento considerado de alto risco, não será possível organizá-lo em Leça da Palmeira. A partida será realizada no Estádio Capital do Móvel”, pode ler-se na nota dos leceiros, publicada nas redes sociais.

A receção do Leça ao Sporting está agendada para 11 de janeiro, às 20h45 e marca o arranque dos «quartos» da prova rainha do futebol português.

Recorde-se que o Leça, único representante do Campeonato de Portugal ainda em competição, chegou até esta fase após cinco eliminatórias, quatro das quais na condição de visitado. O emblema de Matosinhos conseguiu mesmo afastar dois clubes da Liga (Arouca e Gil Vicente) no seu terreno.