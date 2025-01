Poucas horas depois do «louco» duelo entre Vitória de Guimarães e Sporting (4-4), a capital e o Minho voltam a desafiar-se, agora com Benfica e Sp. Braga como protagonistas.

As duas equipas vêm de derrotas para o campeonato, as águias no dérbi lisboeta e os arsenalistas na receção ao Casa Pia, o que deixa antever algumas mudanças nos onzes iniciais para o jogo desta noite.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Bruno Lage, técnico das águias, deixou rasgados elogios a Leandro Barreiro, o que, conjugado com o impacto que o médio internacional pelo Luxemburgo teve na segunda parte da partida frente ao Sporting, deverá valer-lhe um lugar no meio-campo benfiquista, por troca com Florentino.

No ataque dos encarnados é esperado o regresso de Pavlidis, no lugar de Amdouni, ainda que o peso do suíço na manobra ofensiva do Benfica venha crescendo a olhos vistos.

De Braga viaja uma equipa que procura reviver, no Estádio da Luz, os seus melhores dias. Carlos Carvalhal deve fazer regressar o alemão Arrey-Mbi ao eixo defensivo e pode ver em Victor Gómez um garante de maior estabilidade na ala direita, o que implicaria a mudança de flanco de Roger.

Outra mudança expectável no onze arsenalista deverá acontecer no meio-campo, onde João Moutinho provavelmente terá a companhia de Vítor Carvalho, ao invés de Rodrigo Zalazar, que foi titular diante do Casa Pia. O ataque é que parece intocável nesta fase, composto por Ricardo Horta, Bruma e El Ouazzani.

Benfica e Sp. Braga, terceiro e quinto classificado à entrada para a 17.ª jornada da I Liga, defrontam-se a partir das 18 horas, no Estádio da Luz. Um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.