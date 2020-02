A atravessar um mau momento, o V. Guimarães quer regressar rapidamente aos triunfos para reentrar na rota europeia. André André, capitão dos vimaranenses, foi o porta-voz dessa intenção de começar a dar a volta aos maus resultados já no sábado em Famalicão.

«Vamos fazer tudo para dar uma resposta positiva e vencer o jogo. Estamos a trabalhar para isso. Sabemos que os resultados não têm sido os que queremos, mas temos muito campeonato pela frente e vamos já tentar ganhar a partida de sábado», referiu André André, dizendo, contudo, que os últimos resultados «não condicionam» as pretensões europeias do Vitória na medida em que há ainda muito campeonato pela frente.

Face a esta ideia, André André não considera o jogo com o Famalicão como decisivo. «Os jogos são todos decisivos. O campeonato está equilibrado, ganhando dois jogos ficamos lá em cima, perdendo fica-se um pouco mais para trás. Todos os jogos são decisivos, não vai ser este que vai decidir algo», disse o internacional português.

Confrontado com os protestos dos adeptos no último jogo, no Bessa, o capitão do Vitória relembrou que a exigência é sempre elevada na Cidade Berço. «A pressão existe sempre no Vitória. Sabemos o que queremos e vamos atrás dos nossos objetivos até ao final do campeonato. É lógico que quando acontecem resultados menos positivos haverá sempre contestação, mas somos profissionais e temos de saber lidar com isso. A melhor maneira de reagir é trabalhar e ganhar o próximo jogo», frisou.

Em relação ao mercado, André André felicitou Tapsoba mas garante que o plantel cotinua competitivo. «O plantel sempre foi competitivo. Desejo a maior sorte do mundo para o 'Tapsoba, fez por isso, ficamos muito contentes, é sinal de que também valorizaram o trabalho do colectivo. Temos vindo a mostrar que temos um plantel forte, competitivo. Com a Liga Europa alteraram-se jogadores e as dinâmicas mantiveram-se intactas. Vamos fazer o nosso trabalho e encarar o resto do campeonato com confiança», atirou.

André André falou aos jornalistas à margem da apresentação da Liga Mini, uma competição futebolística promovida pela Câmara Municipal de Guimarães destinada a miúdos com idades compreendidas ente os cinco e os nove anos.