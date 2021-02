Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o Sp. Braga-FC Porto, da 18.ª jornada da Liga.



O árbitro da AF Porto volta a apitar um jogo grande depois de ter estado no dérbi entre Sporting e Benfica. Soares Dias vai ter como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares e David Silva como quarto árbitro. Por sua vez, o VAR designado para a partida foi João Pinheiro.



O encontro está marcado para as 20h45, no próximo domingo, dia 7 de fevereiro, em Braga.